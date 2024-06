Un clujean, disperat de cocosul vecinului, cere Primariei sa intervina: ,,De la ora 4 dimineata incepe galagia"

Convietuirea nu e usoara, mai ales daca ai vecini zgomotosi! Un clujean care locuieste in cartierul Manastur simte asta pe propria piele, in fiecare dimineata, atunci cand este trezit de cocosul vecinului.Barbatul spune ca locatarul de alaturi creste diferite pasari in curte, precum gaini si cocosi. Acesta reclama ca somnul ii este perturbat in fiecare zi, in ... citește toată știrea