Un clujean e acuzat ca fiind arestat la domiciliu pentru trafic de stupefiante, ar fi vandut droguri chiar din arest.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj si procurorii DIICOT sustin ca intre iunie si august, in timp ce se afla in stare de arest la domiciliu, fiind trimisa in judecata pentru savarsirea unor infractiuni similare, persoana banuita ar fi detinut si comercializat aproximativ 200 de grame de drog de mare risc (3-CMC) si ar fi efectuat operatiuni de ... citeste toata stirea