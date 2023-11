Un clujean e cautat de Politie dupa ce a disparut in urma cu cateva zile de la o ferma de langa Huedin.Vineri 17 noiembrie Politia Huedin a fost sesizata cu privire la faptul ca un barbat de 59 de ani din Huedin, Radu-Nelu Negru, a plecat la data de 15 noiembrie in jurul orei 18, de la o ferma situata in proximitatea orasului Huedin si nu a revenit pana la ora respectiva. Azi Politia cere ajutorul clujenilor ca sa-l gaseasca.Semnalmente: inaltime aproximativa 1.76 metri, 80 de kg, forma ... citeste toata stirea