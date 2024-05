Un clujean e cercetat penal pentru trafic de droguri, a fost prins in flagrant cu 110 grame de 2-MMC, a ajuns la zdup.Anchetatorii spun ca din actele de urmarire penala efectuate a rezultat ca, in perioada septembrie 2023 - mai 2024, aceasta ar fi procurat, detinut, manipulat si vandut catre consumatori din judetul Cluj diferite cantitati de substante psihoactive (2 MMC si 2-CMC) si droguri de mare risc (3 - CMC, cunoscut sub denumirea de cristal, 4-CMC si amfetamina). De asemenea, ieri ... citește toată știrea