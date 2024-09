Un clujean e cercetat sub control judiciar si acuzat de talharie, in urma cu doua zile.E vorba de un tanar de 25 de ani din Campia Turzii, banuit de comiterea infractiunii de talharie, si retinut in 9 aprilie, pentru 24 de ore, de catre politistii din oras. Acestia spun ca din cercetarile efectuate s-a stabilit ca in 4 septembrie in jurul orei 18.40, o persoana necunoscuta, i-ar fi smuls o plasa din mana unui barbat de 52 de ani, din Campia Turzii, in care avea mai multe bunuri personale. In ... citește toată știrea