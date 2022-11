Un clujean e romanul cu cea mai inalta functie din arena politica americana, dupa ce a fost ales presedintele Camerei Reprezentantilor din Arizona, la al patrulea mandat in legislativul statului.E vorba de Ben Toma, plecat din Cluj, care este acum, asa cum spune ambasadorul Romaniei in SUA Andrei Muraru, romanul cu cea mai inalta functie politica din arena politica americana. "A fost ales presedintele Camerei Reprezentantilor din statul Arizona, fiind acum la al patrulea mandat in ... citeste toata stirea