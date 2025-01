Un clujean e urmarit penal pentru instigare publica dupa o postare pe TikTok, a fost plasat sub control judiciar UPDATE A fost retinut ieri de Politie

Un clujean e urmarit penal pentru instigare publica dupa o postare pe TikTok, a fost plasat sub control judiciar.Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a anuntat in urma cu putine momente ca un procuror de caz a dispus azi luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile fata de o persoana cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii instigare publica, infractiune prevazuta si pedepsita de Codul Penal. In esenta, arata anchetatorii, s-a retinut ca fapta inculpatului care, ... citește toată știrea