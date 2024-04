Un clujean fara permis s-a urcat beat la volan si a provocat un accident, s-a izbit de un cap de pod, a fost retinut.S-a intamplat in 23 aprilie in jurul orei 15.50, ulterior politistii din Turda au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 49 de ani, din comuna Viisoara, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Acesta a fost depistat de politisti in aceeasi ... citește toată știrea