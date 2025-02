Un clujean lupta pentru viata dupa ce a cazut de la inaltime pe Aleea Stadionului, din Cluj-Napoca! E in stare grava la spital, ventilat mecanic

Barbat cazut de pe schela pe Aleea Stadionului din Cluj-Napoca, transportat de urgenta la spitalUn accident de munca s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe Aleea Stadionului din Cluj-Napoca, unde un barbat a cazut de pe o schela. Incidentul a avut loc in jurul orei 16:10, moment in care martorii au sunat imediat la numarul de urgenta 112 pentru a solicita ajutor.Este vorba despre un barbat in varsta de 62 de ani, care era sudor pe santierul din spatele Hotelului Raddison. Acesta a cazut de pe o ... citește toată știrea