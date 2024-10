Un clujean mutat peste hotare a dat cartile pe fata! Clujul e perfect, dar doar pentru concediu: ,,La Cluj e fain daca vii din strainatate sa spargi bani"

Un tanar care nu mai locuieste in Cluj de 6 ani sustine ca orasul e perfect, dar doar ca destinatie de vacanta.Acesta mentioneaza ca, daca ai un job in afara tarii si vizitezi Clujul in calitate de turist, orasul este unul chiar grozav, cu atractii suficiente, baruri si festivaluri. In schimb, daca ajungi sa locuiesti aici problemele sunt mai mari ca beneficiile, spune el.,,La Cluj e fain daca vii din strainatate sa spargi baniChiar asta mi-e senzatia dupa ce nu mai locuiesc de vreo 6 ani ... citește toată știrea