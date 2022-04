Un clujean nevazator a cucerit cei mai inalti munti, dar nu a putut deschide un cont la BT: "Este foarte stupid si frustrant ce mi se intampla"

Alexandru Berchea, un alpinist nevazator din Cluj, care a reusit sa cucereasca Varful Elbrus, Mont Blanc si muntele Kilimanjaro, a avut parte de o experienta aproape umilitoare in mijlocul civilizatiei, in municipiul Cluj-Napoca.Alpinistul s-a declarat foarte dezamagit de birocratia Romaniei, in momentul in care nu a putut sa isi deschida un cont la Banca Transilvania."Daca subsemnatul, Alexandru Benchea, major si in deplinatatea facultatilor mintale imi propun sa ies din casa, sa iau ... citeste toata stirea