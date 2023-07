Un clujean nevazator care a fost refuzat de doi soferi Uber in Bucuresti din cauza cainelui ghid a dat compania de ride sharing in judecata, instanta i-a dat vineri castig de cauza.Vasile Cristea e clujeanul care a fost scos afara din magazinul Profi din cartierul clujean Grigorescu din cauza cainelui sau ghid - aici detalii. In Bucuresti, prezent anul trecut la un eveniment in familie, a fost de asemenea refuzat din cauza cainelui de doi soferi Uber, consecutiv. Al treilea a acceptat cursa ... citeste toata stirea