Un clujean nu poate dormi noaptea din cauza unui vecin care pune manele, la doua noaptea, iar politia e greu sa intervina."Am in blocul de vis-a-vis niste vecini care stau afara pe balcon la 2 noaptea, cu boxa, si asculta manele la maxim. Am sunat la politie, au venit pana aici, dar ei cand au vazut ca vine masina au oprit muzica, si apoi au intrat in casa. Acum stau la panda sa iasa inapoi afara (ii vedem ca stam la etaj superior) Noi avem filmari cu fazele astea. Ce am putea face mai mult?", ... citeste toata stirea