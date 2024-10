Un clujean, ramas cu masina in drum, a fost ajutat fix de cine se astepta mai putin: "Au trecut 20 de masini. Doar ei au oprit"/Acum ii cauta

"Jos Palaria pentru doi politisti locali clujeni! Ajutor neasteptat pentru un sofer aflat in dificultate"Un sofer din Cluj, a postat pe un grup local al soferilor un mesaj de multumire adresat politistilor locali care i-au sarit in ajutor dupa ce masina lui s-a defectat. Potrivit acestuia, cei doi poltisti locali au fost singurii care s-au oprit sa ofere ajutor, in conditiile in care aproximativ 15-20 de masini au trecut pe langa el fara sa intervina, desi se afla cu avariile pornite si capota ... citește toată știrea