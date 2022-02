Un clujean reclama ca cineva i-a furat GARAJUL - FOTO

Un clujean din cartierul Grigorescu a revenit miercuri, 23 februarie, acasa, de la locul de munca, si a observat ca i-a fost furat garajul."Mi s-a furat garajul din tabla din Grigorescu. Au mai fost astfel de cazuri? Nu a fost mana Primariei. Am depus plangere la Sectia 5 politie. Au fost demarate cercetari in acest sens.In seara zilei de 23.02.2022, in jurul orei 17:00, intorcandu-ma de la serviciu din centru, catre cartierul Grigorescu, o data ajuns in dreptul adresei unde locuiesc, am ... citeste toata stirea