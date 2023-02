Un clujean a fost amendat cu 25.000 de lei, dupa ce a fost prins in timp ce folosea un aparat de detectare a metalelor in perimetrul unei cetati aflate pe lista monumentelor istorice.In 12 februarie, politistii din Alba au depistat mai multi barbati care faceau sapaturi cu un excavator in perimetrul Cetatii Zebernicului. Unul dintre acestia era un clujean de 45 de ani, ... citeste toata stirea