Sistemul online de depunere a cererilor pentru un loc de parcare a dat rateuri si in acest an, desi digitalizarea Primariei este laudata de Emil Boc.Un clujean ne-a relatat ca a ajuns pe locul 4100, desi a intrat inca de la 8.00 pe aplicatia pentru inregistrarea cererilor, de pe site -ul Primpriei.l"Am ajuns pe acest loc abia la ora 11, pentru ca mi-a dat rateuri in mod ... citeste toata stirea