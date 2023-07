Un clujean, care a fost in vizita la parinti in Cojocna, s-a trezit cu toate pneurile sparte si cu portiera fortata. Gestul este incalificabil."Am mers in vizita la parintii mei si cand am coborat de la ei mi s-au spart toate cele patru pneuri de cineva cu un cutit. Am mers la politie si am depus plangere, pentru distrugere si vandalizare. In Cojocna este patrula platita, dar infractorii umbla liberi si distrug masinile", a relatat clujeanul.Acesta a constatat ca rotile sunt sparte in noaptea ... citeste toata stirea