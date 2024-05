Un clujean se teme sa mai iasa la plimbare prin parcurile din Cluj-Napoca, dupa ce a fost atacat de o cioara: ,,M-a agatat de par de doua ori"

Un clujean, aflat la plimbare prin parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca, sustine ca a avut o experienta neplacuta acolo. Acesta a fost atacat de o pasare, o cioara sau un corb, in timp ce alerga. Barbatul spune ca a fost agatat de par de catre animal, iar acum ii este frica sa mai frecventeze locul.,,Buna ziua, in dimineata aceasta (n.red luni dimineta) am fost atacat de catre un corb sau o cioara in timp ce alergam prin Parcul Feroviarilor. Nu este o gluma, m-a agatat de par de doua ori, incat ... citește toată știrea