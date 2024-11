Un clujean si-a batut crunt fosta sotie in Iulius Mall Cluj! Trecatorii au ramas ingroziti: "A apucat-o de gat"

Judecatoria Cluj-Napoca a dispus miercuri, 26 noiembrie 2024, trimiterea in judecata a unui clujean care si-a batut fosta sotie in Iulius Mall.El este acuzat de savarsirea mai multor infractiuni, printre care incalcarea unui ordin de protectie, lovire si alte violente, precum si tulburarea ordinii si linistii publice.Incidentul violent a avut loc la data de 19 septembrie 2024, cand barbatul a agresat-o pe fosta sa sotie, in ciuda existentei unui ordin de protectie emis impotriva sa.Conform ... citește toată știrea