Un clujean spune ca trece printr-un adevarat calvar din cauza vecinelor care tot "freaca mobila pe jos": "Nu mai suport, nu mai accept!"

Viata la bloc nu este deloc simpla, mai ales cand linistea ta este conditionata de ce fac vecinii. Un clujean a sesizat Primaria Cluj spunand ca traieste de ani de zile un adevarat cosmar din cauza vecinelor care fac galagie de se aude in tot blocul."Locuiesc pe Plopilor, intr-un bloc, la parter. Cum intri in scara, pe dreapta stau doua surori. De pe la inceputul anului 2023, cea cu probleme a inceput sa frece mobila pe jos, sa loveasca de calorifere, sa zdrangane in vana, sa bubuie in betoane, ... citește toată știrea