Un clujean sub influenta drogurilor a impartit pumni intr-o statie de autobuz in Manastur.O victima care astepta autobuzul 19, pe Calea Manastur, si a fost lovita de inculpat, a relatat ca agresorul i-a aplicat o lovitura cu pumnul in zona ochiului stang, vatamata i-a solicitat justificare pentru lovitura primita, iar inculpatul i-a spus "tu esti ala care mi-a dat teapa acum o saptamana", actiune care i-a cauzat o stare de temere, motiv pentru care a inceput sa se indrepte in fuga spre strada