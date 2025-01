Un cocalar si iubita lui fac ravagii intr-un bloc din Cluj! Locatarii sunt disperati: "Distinsul taran, venit din taranime, nu stie ce inseamna liniste"

Locatarii unui bloc din Cluj-Napoca trec printr-un cosmar de cand un nou chirias s-a mutat in cladire. Oamenii sustin ca tanarul, descris drept un cocalar in toata regula, ajunge acasa noaptea tarziu, da muzica la maximum si ignora toate regulile de bun simt.Problemele nu se opresc aici. Noul chirias ar fi frecvent implicat in certuri zgomotoase cu iubita sa, care l-ar ameninta cu moartea frecvent."De 2 ani m-am mutat de la fosta chirie la una noua. Bloc linistit, predominant oameni in ... citește toată știrea