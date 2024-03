Un copil care a traversat trecerea de pietoni pe trotineta in aceasta dimineata in centrul Clujului a fost lovit de o masina.Accidentul a avut loc in jurul orei 8 la intersectia pietei Stefan cel Mare cu strada Posada. Din cercetarile preliminare s-a constatat ca un minor de 11 ani, aflat pe o trotineta, s-ar fi angajat in traversarea strazii pe marcajul pietonal, moment in care a fost accidentat de un autoturism condus de un barbat de 37 de ani. In urma accidentului, ... citește toată știrea