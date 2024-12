Un copil de 13 ani a plecat de la scoala ieri in Grigorescu si nu s-a mai intors acasa, a fost dat disparut.Politia cere acum ajutorul clujenilor, dupa ce ieri a fost a fost sesizata cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orei 15, minorul Ionut Rus, in varsta de 13 ani, elev al unei scoli din cartierul Grigorescu, a plecat voluntar de la unitatea de invatamant si, pana noaptea, nu a revenit la domiciliul sau din ... citește toată știrea