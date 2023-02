Un copil de 13 ani din Cluj a disparut de acasa in 5 februarie, e cautat de politisti.Ieri Politia din Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca un copil de 13 ani, Csaboi Gheorghe Ioan, a plecat voluntar la data de 5 februarie in jurul orei 11 din locuinta situata in Cluj-Napoca, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmentele acestuia: inaltime aproximativa 1.55 metri, ... citeste toata stirea