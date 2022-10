Un copil de 7 ani a fost accidentat ieri in Frata, in timp ce traversa strada, a fost dus la spital

Un copil de 7 ani a fost accidentat ieri in Frata, in timp ce traversa strada.Accidentul s-a petrecut ieri in jurul amiezii, la ora 12.10, pe DJ 150, in localitatea Frata. "In urma cercetarilor preliminare efectuate la locul evenimentului rutier rezulta ca un autoturism care ar fi fost condus de o femeie de 39 de ani, ar fi accidentat un minor, in varsta de 7 ani, care se afla in traversarea drumului", au aratat politistii din Campia Turzii sositi la fata ... citeste toata stirea