Un copil de 9 ani a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni, in Floresti, in urma cu doua ore.La fata locului a sosit un echipaj SMURD de prim-ajutor. "A fost vorba despre un pieton accidentat, transportat la spital de echipajul SMURD. Mai exact, un minor de 9 ani. Acesta a fost in permanenta constient si cooperant", a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj, Andrei Biris, la solicitarea actualdecluj.ro.Accidentul a avut loc in jurul orei 14, ... citeste toata stirea