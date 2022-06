Un copil roman din doi sunt batuti acasa de parinti. 5% spun ca sunt batuti si la scoala

In Romania, desi interzise prin lege inca din anul 2004, abuzul si neglijarea continua sa fie fenomene prezente in viata copiilor. Fenomenul violentei fizice se mentine la un nivel ridicat. In 2021, 46% dintre copii afirmau ca sunt batuti acasa de catre parinti si 5% de catre cadrele didactice, ca parte a procesului de disciplinare, in timp ce 20% dintre parinti considerau inca pedepsele fizice drept un mijloc corect si adecvat de educare a copiilor, se arata intr-o ancheta a organizatiei ... citeste toata stirea