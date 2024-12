Un copilas si o femeie au fost transportati de urgenta la spital dupa un accident GRAV in Cluj. O masina si un autocamion au fost implicate - FOTO / VIDEO

Un accident rutier grav a avut loc pe raza localitatii Bunesti, spre Dej, in jurul orei 12:00, astazi, 17 decembrie. Salvatorii au intervenit de urgenta in urma apelului primit la ora 12:07.In incidentul rutier au fost implicate un autoturism si un autocamion. Din fericire nu au existat victime incarcerate, insa o femeie primeste in aceste momente ingrijiri medicale din partea medicilor.In scurt timp urmeaza sa fie transportata la spital alaturi de un minor de 7 ani.,,Pompierii din cadrul ... citește toată știrea