Un cunoscut analist militar anunta inceputul sfarsitului pentru Putin: "Prin atacul contra Ucrainei a inceput perioada de final a prezentei sale la Kremlin"

Cunoscut expert si analist militar, colonelul in rezerva Ion Petrescu spune ca Rusia nu se astepta la o opozitie atat de puternica in Ucraina si considera ca Rusia poate fi ingenuncheata economic in cateva luni, caz in care nu va beneficia de sprijin consistent chinez. Ion Petrescu lauda rezistenta darza a trupelor ucrainene si atentioneaza ca Republica Moldova poate fi urmatoarea pe lista, daca Putin va castiga razboiul cu Ucraina. Romania are, in acest moment, toate garantiile din partea NATO, ... citeste toata stirea