Comediantul Nicu Bendea le-a batut obrazul celor care si-au facut nevoile pe o strada din centrul Clujului, dar si celor care ar trebui sa curete."Am venit in centrul Clujului, ca sa vad urma rahatului", a cantat sarcastic comediantul Nicu Bendea."Nu va mai terorizez cu cantatul. In buricul targului, in orasul de cinci stele, in ... citeste toata stirea