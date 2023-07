Un curier de doar 18 ani ar fi dat iama in coletele clientilor, prejudiciul a fost calculat la 8.000 de lei.Casa curierului a fost calcata de politisti in aceasta dimineata, acestia au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara in cadrul unui dosar penal ce vizeaza infractiunea de furt calificat. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore. "Din cercetarile derulate de politistii de investigatii criminale a Sectiei 7 Politie Cluj-Napoca a reiesit faptul ca de la inceputul anului 2023 si ... citeste toata stirea