Un curier la o firma din Cluj a fost condamnat la inchisoare, cu suspendare, dupa ce si-a insusit aproape doua mii de euro din plata coletelor ramburs si a "spart" banii pe jocuri de noroc.Curierul a fost condamnat in urma cu cateva zile la 11 luni de inchisoare cu suspendare pentru delapidare, dupa ce in urma cu mai bine de patru ani si-a insusit peste 8.100 de lei de la clientii carora le-a livrat colete ramburs si a cheltuit banii in aceeasi noapte, pe jocuri de noroc.Astfel, in 16 ... citeste toata stirea