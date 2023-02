Un dealer de droguri din Cluj a fost condamnat la inchisoare pentru trafic in forma continuata, a vandut droguri ani de zile sub ochii autoritatilor.Barbatul, un clujean de 31 de ani, a fost condamnat in urma cu cateva zile de catre Tribunalul Cluj, aflat in stare de arest preventiv, la doi ani si 11 luni de inchisoare pentru trafic de droguri de risc in forma continuata.In rechizitoriul prin care acesta a fost trimis in judecata procurorii au aratat ca timp de cel putin patru ani - din ... citeste toata stirea