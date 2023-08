Un depozit de rumegus din Cluj a luat foc in aceasta dimineata din cauza scanteilor produse de la lucrari executate cu flexul.S-a intamplat in localitatea clujeana Jucu de Mijloc, in aceasta dimineata in jurul orei 5. La fata locului au sosit pompieri din Cluj-Napoca si Dej. Ajunsi la fata locului, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta generalizat la magazia unde era depozitat rumegus, cu posibilitatea de extindere la atelierul lipit de aceasta. Astfel, s-a reusit protectia ... citeste toata stirea