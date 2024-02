Un detinut din Penitenciarul Gherla a incercat sa se sinucida

Un detinut a incercat sa se sinucida duminica, la Penitenciarul Gherla.Potrivit institutiei de detentie, in data de 11 februarie 2024, in jurul orei 12.20, cu ocazia servirii mesei de pranz, la camera de detinere E5.7, agentul supraveghetor a fost alertat de un detinut, despre faptul ca detinutul S.V. I. a incercat sa se sinucida prin spanzurare, cu un siret din material textil in baia camerei de detinere, dupa cum arata gherlainfo.ro.La fata locului s-au deplasat imediat personalul medical, ... citește toată știrea