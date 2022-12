Un detinut inchis la Gherla a cerut penitenciarelor din Gherla si Oradea despagubiri de zeci de mii de euro pentru conditiile din penitenciar. Cererea i-a fost respinsa pe criterii juridice.Astfel, un fost detinut a chemat in judecata, la Judecatoria Gherla, penitenciarele Gherla si Oradea, carora le-a cerut despagubiri in cuantum de 30.000 euro, pentru conditiile din penitenciar. In motivarea cererii, in esenta, reclamanta a sustinut ca nu i s-a acordat ingrijirile medicale cuvenite. Cererea ... citeste toata stirea