In iunie numarul casatoriilor a scazut atat fata de luna mai 2023 cat si fata de luna iunie 2022 in Cluj, in vreme ce numarul divorturilor e in crestere, arata datele statistice.Astfel, conform datelor Directiei Judetene de Statistica publicate azi, numarul divorturilor a crescut crescut fata de luna anterioara si a scazut fata de luna iunie a anului trecut.Astfel, in iunie la oficiile de stare civila din Cluj s-au inregistrat 482 casatorii, in scadere cu 17 fata de luna mai 2023 si cu 74 ... citeste toata stirea