Un divort la fiecare 13 casatorii, asa arata datele statistice in Cluj.Mai exact in luna septembrie, pentru care exista cele mai recente raportari, publicate ieri de Directia Judeteana de Statistica, au fost inregistrate un numar de 520 de casatorii si 39 de divorturi. In luna septembrie 2023, numarul casatoriilor a scazut fata de luna august 2023 precum si fata de luna septembrie 2022. De cealalta parte, numarul divorturilor s-a diminuat fata de luna anterioara si fata de luna septembrie ... citeste toata stirea