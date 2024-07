Un DJ din Cluj a urcat pe scena la unul dintre cele mai mari festivaluri din Romania: ,,Mi s-a indeplinit o dorinta" - VIDEO

Un tanar DJ din Cluj si-a facut debutul pe scena unui mare festival din Romania, in acest weekend.La doar 22 de ani, Razvan Moldovan, a urcat pe scena la festivalul Saga, la scena The Shuttle - Bus Stage, potrivit gherlainfo.ro.Desi a pus muzica la una dintre scenele mai mici tanarul s-a simtit ca la main stage.,,A fost o experienta frumoasa! Am fost destul de apreciat, iar per total sunt multumit si de prestatie si de festival (...) lumea s-a distrat la maximum. Eu ... citește toată știrea