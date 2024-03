Un documentar are proiectie speciala la Cluj, despre un disident ucis in arestul Securitatii

Un documentar are proiectie speciala la Cluj, cu dialog intre public si regizor, peste o luna.E vorba despre documentarul "Cazul inginerului Ursu", despre inginerul Gheorghe Ursu, care a fost ucis in arestul Securitatii dupa ce a denuntat decizia lui Ceausescu de a opri consolidarea cladirilor afectate de cutremurul din '77. Regizat de Liviu Tofan si Serban Georgescu," Cazul inginerului Ursu" ajunge in cinematografe in 29 martie.Prima proiectie a documentarului a avut loc cu cateva zile ... citește toată știrea