Un documentar despre unul dintre cele mai populare jocuri video din toate timpurile, filmat si la Cluj, are premiera peste cateva zile.Documentarul "Povesti de pe Rift: Romania" vorbeste despre League of Legends, unul din cele mai populare jocuri video din toate timpurile. In centrul acestuia se afla jucatorul profesionist - caci exista si asa ceva - Andrei "Odoamne" Pascu, primul roman campion european de League of Legends din Istorie, care a castigat anul trecut League European Championship ... citeste toata stirea