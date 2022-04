Un documentar pe tema unor "spioni de ocazie", bazat pe fapte reale, proiectat la Cluj in prezenta echipei de productie

Un documentar pe tema unor "spioni de ocazie", bazat pe fapte reale, va fi proiectat la Cluj in prezenta echipei de productie.Documentarul "Spioni de ocazie" e regizat de Oana Giurgiu si ruleaza in cinematografe din 29 aprilie. O zi mai devreme e programata o proiectie in prezenta echipei de productie, la Cluj, la cinematograful Victoria, iar o alta in ziua premierei nationale, la cinematograful Arta, intr-un turneu care incepe la Bucuresti in 26 aprilie, continua la Cluj, Timisoara si ... citeste toata stirea