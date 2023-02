Un dosar de pe rolul instantelor clujene e printre cele mai vechi din Romania, are peste 14 ani vechime si se afla inca in instanta de fond.E vorba de dosarul 15567/211/2008 aflat pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca, avand ca obiect "rectificare carte funciara-rejudecare". Acesta a fost inregistrat in 4 noiembrie 2008 si se afla in rejudecare din 14 decembrie 2016, cu o vechime totala in sistem de aproape 14 ani. Doar in 2021 au fost acordate sase termene de judecata, pentru ca expertul sa ... citeste toata stirea