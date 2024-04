Un drum judetean intra in reparatii! Strada asigura accesul catre o zona turistica din Cluj

Un nou drum judetean, aflat in zona de munte a Clujului, intra in reparatii. Astfel, vor fi executate o serie de lucrari de intretinere pe drumul judetean DJ 103H Bologa - Sacuieu - Scrind Frasinet.Lucrarile vizeaza un sector cu lungime de aproape 7 kilometri cuprins intre pozitiile kilometrice 12+250 si 19+209 si au drept principal scop asigurarea unei circulatii rutiere normale, in conditii de deplina siguranta.Acest drum judetean asigura o legatura rapida intre drumul national DN1, prin ... citește toată știrea