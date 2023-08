O fetita care s-a inecat cu guma de mestecat a fost salvata de un echipaj SMURD Cluj, in urma unei curse nebune.Miercuri seara, in jurul orei 22:30, un apel anunta faptul ca o fetita de patru ani se afla in mare pericol, dupa ce s-ar fi inecat cu o guma. Solicitarea a venit din localitatea Jucu de Sus, iar cea mai apropiata ambulanta SMURD de terapie intensiva mobila se afla in oras, la aproape 30 de kilometri distanta. Drept urmare, fiecare secunda putea face diferenta dintre viata si moarte! ... citeste toata stirea