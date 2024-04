Un elev al Scolii de Agenti de Politie din Cluj a salvat un batran dat disparut. Desi se afla in timpul liber n-a ezitat sa intervina

Un tanar, elev la Scoala de Agenti de Politie Septimiu Muresan din Cluj-Napoca a intervenit prompt, dupa ce a identificat un batran care fusese dat disparut.Dupa cautarile ale politistilor, care au durat circa 2 ore, batranul in varsta de 68 de ani a fost identificat de acesta.Varstnicul fugise din centrul Casa Sf Nicolae. din Botosani, localitate unde tanarul se afla pentru a efectua un stagiu de practica.Elevul, in varsta de 20 de ani, pe numele sau Ungureanu Robert Andrei, se afla in ... citește toată știrea