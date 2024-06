Un elev din Cluj a obtinut medalia de argint la Olimpiada Asiatica de Fizica! Ministrul Educatiei: "Am primit vesti grozave"

Olimpiada Asiatica de Fizica a avut loc in Malaezia, la Perak, in perioada 3 - 10 iunie, 2024, unde 8 elevi romani au reusit performante extraordinare. Printre acestea se numara si elevul clujean, Teofil Voicu, de Colegiul National Emil Racovita din Cluj-Napoca care a reusit sa obtina medalia de argint."Tocmai am primit vesti grozave din Malaezia - lotul Romaniei scrie istorie la cea de-a 24-a editie a Olimpiadei Asiatice de Fizica, desfasurata in 3-10 iunie 2024, la Perak!Elevii romani au ... citește toată știrea