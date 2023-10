In perioada 24-30 septembrie 2023, Romania a participat la a doua editie a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Stiintele Spatiului pentru Juniori, desfasurata in Volos, Grecia.Echipa Romaniei a obtinut rezultate deosebite, aducand acasa 5 medalii. Printre medaliati s-a aflat si Pasca Nectarie elev in clasa a X-a la Colegiul National "Emil Racovita" din Cluj-Napoca.Au mai obtinut medalii de argint si Palaghianu David de la Colegiul National "Stefan cel Mare" Suceava, clasa a IX-a si ... citeste toata stirea